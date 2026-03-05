バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』より「【抽選販売】HG 1/144 アリュゼウス」(13,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年3月5日(木)12時〜2026年3月16日(月)15時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年3月18日(水)当選発表、2026年4月発送予定。2026年4月発送予定「【抽選販売】HG 1/144 アリュゼウス」(13,200円)『機動戦士ガ