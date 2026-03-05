今大会は久々にイケるかも――。ＷＢＣ韓国代表は５日のチェコ戦（東京ドーム）に１１―４で完勝。好調な打撃陣が序盤から得点を積み重ね、３大会連続で黒星を喫していた鬼門の初戦を突破した。最大の収穫はこの日だけで２アーチ＆３打点をマークした６番打者・ウィットコムの活躍だ。代表初選出となったアストロズ所属の２７歳は母が韓国出身。「代表のユニホームを着て戦うことの意味は大きい。家族に会えたらハグをしたいで