メガハウスは、『進撃の巨人』より「るかっぷ 進撃の巨人 アルミン・アルレルト＆エレン・イェーガー むむっとVer. セット【限定座布団付き】」(9,350円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年9月発送予定。2026年9月発送予定「るかっぷ 進撃の巨人 アルミン・アルレルト＆エレン・イェーガー むむっとVer. セット【限定座布団付き】」(9,350円)見つめる、