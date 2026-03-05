リンクをコピーする

※前回値が修正されました。 輸出物価指数（1月）22:30 結果0.6% 予想0.2%前回0.6%（0.3%から修正）（前月比) 結果2.6% 予想3.1%前回3.4%（3.1%から修正）（前年比)