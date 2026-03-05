【画像】イベントの様子 音楽シーン大注目の新人3アーティストが共演する完全無料招待制のライブイベント『Beat LAB』の第6弾『Beat LAB vol.6』が、3月3日に東京・Zepp DiverCity (TOKYO）で開催された。 ■Gyubin、TORA PROJECT TRAINEES、o.j.oがZepp DiverCityに集結 『Beat LAB』は、SonyとSony Musicの共創プロジェクト『PROJECT APPOLO』の一環として行われる実証実験ライブ。過去には東京・ Zepp Haneda、