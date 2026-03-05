【コルティナダンペッツォ共同】国際パラリンピック委員会（IPC）は5日、コルティナダンペッツォで記者会見し、ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの開会式にウクライナなど7カ国が政治的理由で参加しないと明らかにした。