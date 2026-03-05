トヨタ自動車の旗＝愛知県豊田市トヨタ自動車が、日本で生産する中東向け車種に関し、3月末までに約2万台の減産を計画していることが5日、分かった。減産は9日ごろから実施する見通し。米国とイスラエルのイラン攻撃を受けて中東情勢が悪化しているのを踏まえたとみられる。主要な部品メーカーに計画の見直しを通達した。トヨタは4月以降の生産調整も状況次第で検討するとみられる。長引けば、収益への影響が懸念される。ト