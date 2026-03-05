トヨタ自動車が９日から３月末まで、日本国内の工場で生産し、中東向けに輸出している車種を約２万台減産することがわかった。一部の取引先に伝えた。トヨタは月約３万台を中東に輸出しており、生産の大部分が止まることになる。米国とイスラエルによるイラン攻撃で、海上輸送の要衝であるホルムズ海峡が事実上封鎖されている。中東向けの自動車輸送は、ホルムズ海峡を通過する場合が多い。今後、トヨタ以外にも影響が広がる可