ボートレース宮島の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ宮島」は６日、開幕した。小林一樹（４６＝山口）がトップタイとなる前検タイム６秒６３をマークした。相棒の２１号機は近況、中堅以上に仕上がっており、当地注目エンジンの一角だ。「一節、空いているし気温も違うので重さはある。でも、行きだせば良さそうな雰囲気はあった。エンジンはいいと思うので、あとは減量だね（笑い）。前検で５８キロ。もう少し絞っていきた