ボートレース芦屋の「ＢＴＳ勝山開設３２周年記念」は５日、準優勝戦が行われた。山田哲也（４３＝東京）は準優１１Ｒのイン戦、４号艇・坂口貴彦のまくり差しに屈したが２着で優出を果たした。レース後は「準優のスタートは失敗」とコンマ１７のＳを反省。それでも「足で悪いところはないし全体に中堅上位はある」と舟足は問題ない。当地は２節連続Ｖ中で「芦屋は相性がいい。４コースは好きだしチャンスはあると思う。３連