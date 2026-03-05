AKB48の白鳥沙怜（15）が5日、グループを卒業することを発表した。白鳥は自身のXで「本日の公演で卒業発表をさせていただきました」と報告し「突然のご報告となってしまい申し訳ありません。卒業までの期間たくさん思い出を作りたいです！」と伝えた。また文書の画像も投稿し「13歳でAKB4819期生として加入し、2年間活動してきました。振り返るとあっという間で、この2年間で様々な経験をさせていただき、本当にたくさんの