自民党の「二階派」に所属していた議員らが5日、都内で会合を開いた。2月の衆院選で国会に復帰した武田良太元総務相は会合後、「政策を練って法律に結実させる研究会を作り上げていくことで意思決定した」と述べ、議員立法に取り組む研究会を立ち上げたと明かした。研究会の代表には、「ご推挙いただいた」として武田氏が就いた。武田氏は、研究会結成の目的を「旧態依然とした派閥の意識を捨て、立法府に送られた責務として議員立