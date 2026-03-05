◆オープン戦日本ハム３―４西武（エスコン）北海道・登別市出身のドラフト３位ルーキー・秋山俊外野手（２２）＝中京大＝の一打で西武が逆転に成功した。家族も観戦に訪れていたという今試合で、１点を追う９回２死満塁で打席へ。初球、玉井のフォークをバットを折りながらはじき返した痛烈な打球が二塁手の失策を呼び、その間に２者が本塁に生還した。北海道・登別市出身の右投左打の外野手。エスコンフィールドは「大学