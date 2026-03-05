◇第6回WBC1次ラウンドC組韓国11ー4チェコ（2026年3月5日東京D）韓国は5日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組でチェコと対戦（東京ドーム）。文保景（25＝ムン・ボギョン）内野手が満塁弾を放つなど打線が爆発。大量11得点を奪い、4大会ぶりの1次ラウンド突破へ大勝発進した。5番・文保景の満塁弾でいきなり4点のリードを奪う。2回にも1点を加えると、3回にはウィットコムのソロ本塁打で6