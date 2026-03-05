◆オープン戦日本ハム３―４西武（エスコン）西武先発・武内夏暉投手（２４）は３回１安打２奪三振無失点と上々の内容で降板した。「出力も（良く）、失点なく差し込めたので良かった。順調かなと思います」と手応えを口にした。前回登板から中６日。「結果にこだわりたい」と上がったマウンドで、「初回から直球の最速は１５１キロをマーク。２回以降は味方の好守もあり走者を許さない好投を見せた。西口監督も「ボールも