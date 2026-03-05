【横浜ＤｅＮＡ｜中日】１回、早くも２点目を失いマウンドに集まる横浜ＤｅＮＡの選手ら＝横浜（花輪久写す）ＤｅＮＡの先発竹田が３回を投げ、３失点。「いろいろな球種を使ったが、簡単にはじかれてしまった」と力不足を口にした。初回２死三塁で４番細川から３連打を浴び、２失点。三回にも安打と四球でピンチを招き、追加点を許した。「自分のやりたいことを試したかったが、試せなかった」と話す竹田は「しっかり練習し