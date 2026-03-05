位置情報ゲーム『モンハンNow』にまもなくシーズン9「迫る千刃と春宵の跳躍」が到来する。かねてより注目されてきた14番目の武器種・操虫棍が実装されるほか、新たにセルレギオスやオロミドロ、トビカガチ亜種といった新モンスターが登場。さらに、延期になっていた「フレンドリンク」機能もついに解禁される。期待が膨らむ新シーズンへ本記事ではまもなく始まるシーズン9に関する各種情報をおさらい。操虫棍のSPスキルや新モンス