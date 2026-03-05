ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は５日、東京ドームで開幕した。日本代表「侍ジャパン」が入る１次ラウンドＣ組・東京プール（読売新聞社など主催）は豪州が台湾に３―０で零封勝ちし、韓国はチェコに１１―４で大勝した。連覇を目指す日本は６日の台湾戦に向けて調整した。６日の予告先発は山本と発表された。韓国１１―４チェコ韓国が大勝。一回、文保景（ムンボギョン）の満塁弾で先制。三、五回にはウィット