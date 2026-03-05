秋篠宮ご夫妻は、地域医療に貢献した医師に贈られる「赤ひげ大賞」のレセプションに出席し、受賞者をねぎらわれました。「日本医師会赤ひげ大賞」は、「かかりつけ医」として地域医療に長年携わってきた医師に贈られるものです。表彰式には高市首相が出席し「皆さまは病を見るだけでなく、地域に根付いて人々の健康を支えてこられた、まさに『現代のあかひげ先生』」と、大賞を受賞した5人の医師を祝福しました。引き続き行われた