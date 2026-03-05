イスラエルのミリ・レゲブ交通相によると、同国は3月8日に空域を再開し、出国便の運航を許可する準備を進めているとのことです。レゲブ交通相は、「情勢を評価した結果、日曜日（3月8日）から出国便の運航を再開することを決定したが、具体的な運用は安全状況の進展に応じて見直し、最新状況については1日を通じて随時更新する」と発表しました。（提供/CGTN Japanese）