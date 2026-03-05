福岡県警八幡西署は5日、北九州市八幡西区楠橋下方3丁目1番付近で同日午後3時40分ごろ、小学生女児が見知らぬ男から両手を広げて近づかれる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は60歳くらいで白髪交じりの頭髪、茶色ズボンを着用していたという。