◇米女子ゴルフツアーブルーベイLPGA第1日（2026年3月5日中国ブルーベイGC＝6712ヤード、パー72）今季初参戦の渋野日向子（27＝サントリー）は2バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの74で回り63位で発進した。3番でチップインバーディーを奪い波に乗るかと思われたが、9番と12番でボギーが重なり後退。15番でショットをピン側につけて挽回したが、最終18番パー5では2打目がディボット跡に入る不運に見舞われ、3打目が