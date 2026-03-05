アゼルバイジャンのアリエフ大統領＝1月、スイス（ゲッティ＝共同）【モスクワ共同】イランの隣国アゼルバイジャンの外務省は、同国のナヒチェワン自治共和国の空港などに5日、イランからの無人機攻撃があり、1機は空港ターミナルの建物、もう1機は学校付近に落下したと発表した。保健省によると、爆風などの影響で4人が負傷した。イラン国営テレビによると、イラン軍事当局はナヒチェワン自治共和国への攻撃を否定した。一