１年後に迫った国際園芸博覧会をＰＲするドローンショー＝５日、臨港パーク（木田亜紀彦写す）１９日で開幕まであと１年となる国際園芸博覧会（園芸博）を盛り上げようと、横浜市は５日、臨港パーク（同市西区）でドローンショーを開催した。園芸博マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」や、昨年開催された大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」も登場し、夜空に浮かぶ鮮やかな光の演出を約６千人が見上げた