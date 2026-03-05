高市早苗首相は５日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。米国・イスラエルのイラン攻撃で中東情勢が緊迫する中、邦人保護に全力を尽くす考えを示した。高市首相は「中東情勢の悪化を踏まえ、本日、実際に攻撃を受けているイラン周辺国、具体的にはクウェート、サウジアラビア（東部）、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦、オマーンについて危険情報のレベル３（渡航中止勧告）への引き上げを指示しました。同時に、クウェ