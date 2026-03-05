ボートレースまるがめの「大阪スポーツカップ」は５日、１２Ｒで優勝戦が行われ、３号艇の西島義則（６４＝広島）が道中逆転で通算１０２回目の優勝を飾った。進入は１２３／４６５の３対３。西島は３コース発進も待機行動でしっかりプレッシャーをかけた。１号艇の吉川貴仁は１００メートル手前の深い起こしとなり、スタートもコンマ２５と後手に回った。２コースの福嶋勇樹の仕掛けに吉川が応戦。西島は競り合う２人の内を的