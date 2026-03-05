第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドが５日に開幕した。Ｃ組のオープニングゲーム（東京ドーム）に登場した２０２４年「プレミア１２」王者で世界ランキング２位の台湾はオーストラリアに０―３の零封負けを喫し、まさかの黒星発進。それでも先発した「台湾の至宝」こと最速１５８キロ右腕・徐若熙投手（２５＝ソフトバンク）が４回２安打、無四球、無失点の快投で大きなインパクトを与えた。結果的