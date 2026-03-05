◆オープン戦西武４―３日本ハム（５日・エスコン）日本ハムのドラフト４位ルーキー半田南十（みなと）内野手（日大藤沢）と、育成１位・常谷拓輝内野手（北海学園大）が１軍に合流。試合途中から、ともにオープン戦に初出場した。７日のロッテ戦（エスコン）の前に、新入団選手のお披露目イベントが行われることもあり、一足早く１軍に合流。新庄監督から「しっかりこのエスコンの雰囲気を覚えておくように」と声をかけられ