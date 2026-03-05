ドル円、クロス円が堅調、ドル円一時１５７．５０レベル＝ロンドン為替 ロンドン午後は、総じて円売りが優勢。ドル円、クロス円ともに堅調に推移している。ドル円は157.50付近へと高値を伸ばしてきている。ユーロ円は183.00付近、ポンド円は210.50付近に上昇。 USD/JPY157.51EUR/JPY183.00GBP/JPY210.48