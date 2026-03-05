新規失業保険申請件数（02/22 - 02/28）22:30 結果21.3万件 予想21.5万件前回21.3万件（21.2万件から修正）（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（02/15 - 02/21） 結果186.8万件 予想184.6万件前回182.2万件（183.3万件から修正）（継続受給者数)