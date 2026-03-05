非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第4四半期）22:30 結果2.8% 予想1.8%前回5.2%（4.9%から修正）（非農業部門労働生産性・前期比) 結果2.8% 予想2.0%前回-1.8%（-1.9%から修正）（単位労働費用・前期比)