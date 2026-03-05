４日、麓山国際実験小学校で行われたチャリティーバザーの様子。（ドローンから、長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙3月5日】中国湖南省長沙市の麓山国際実験小学校で4日、春学期の開始に合わせてチャリティーバザーが開かれ、子どもたちが食品や伝統的な手工芸品、家庭で不要になった品物を持ち寄った。収益は経済的に恵まれない児童の支援に充てられ、思いやりが学校を温かく包んだ。４日、麓山国際実験小学校のチャリテ