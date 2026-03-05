女子アジアカップは5日にグループリーグ第2節1日目を行った。A組の2試合が行われ、韓国女子代表とオーストラリア代表がそれぞれ2連勝し、グループリーグ突破を決めた。韓国はフィリピンと対戦し、3-0で快勝した。前半12分にFWチョン・ユギョン、15分にMFパク・スジョンがゴール。2-0で前半を折り返すと、後半11分にはFWムン・ウンジュがダメ押しの3点目を挙げた。フィリピンは2連敗を喫した。開催国オーストラリアはイランに