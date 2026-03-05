名古屋グランパスは5日、FW山岸祐也(32)がタレントでドラマーのSHONOさん(31)と入籍したことを発表した。クラブ公式サイトを通じ、山岸は「いつも熱い応援ありがとうございます!このたびタレント、ドラマーのSHONOさんと結婚することになりました」と報告している。また、「恋のキューピットLISEMのけーご、最高の縁を繋いでくれてありがとう!!」と森保一監督の息子でもあるYouTuber『LISEM』けーご(森保圭悟)さんの紹介だっ