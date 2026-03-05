大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の広島サンダーズは、14日（土）と15日（日）に広島サンプラザホールで開催されるSVリーグ男子第17節の日本製鉄堺ブレイザーズ戦で、LINE公式アカウントの友だち追加キャンペーンを開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 2025年12月にLINE公式アカウントを開設した広島TH。今回は、LINE公式アカウントの友だち追加をして試合に来場