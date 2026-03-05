大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスは、15日（日）にSAGAアリーナで開催されるSVリーグ女子第19節のヴィクトリーナ姫路戦で、「WITH DOG DAY」を開催すると発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 「WITH DOG DAY」は愛犬同伴観戦イベントで、今回が日本のアリーナプロスポーツ界で初の試みとなる。一般観客席とは異なる完全個室のプレミアムフロア空間で、