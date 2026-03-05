サッポロホールディングス傘下のポッカサッポロフード＆ビバレッジは自動販売機事業を売却すると発表しました。発表によりますと、今年10月1日をめどに、ポッカサッポロは自動販売機事業を清涼飲料の製造販売を手がけるライフドリンクカンパニーに売却するということです。機器のメンテナンス費用の上昇や人材不足などが要因で、詳しい売却額などは非公開としています。現在、全国で稼働しているおよそ4万台の自動販売機については