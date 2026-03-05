EFL（イングリッシュ・フットボールリーグ）は5日、2026−27シーズンからチャンピオンシップ（イングランド2部）のプレミアリーグ昇格プレーオフ出場チーム数を、現行の「4」から「6」に拡大することを承認した。現行のフォーマットでは、上位2クラブがプレミアリーグへの自動昇格権を獲得し、3位から6位までの4クラブが昇格プレーオフへ進出する。プレーオフでは、3位対6位、4位対5位がそれぞれホーム＆アウェイ方式で準決勝