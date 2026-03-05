2024年12月2日から従来の健康保険証の新規発行が停止され、2025年12月2日からは原則利用不可になりました。医療機関の受診は「マイナ保険証（マイナンバーカード）」を基本とすることになり、マイナ保険証を保有していない人にはこれまで通り保険診療が受けられるように「資格確認書」が発行されています。実際に資格確認書で受診している人も少なくないでしょう。ところで、資格確認書はいつまで使い続けることができるのでしょう