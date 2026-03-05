◇男子ゴルフツアーISPSハンダ・日本オーストラレーシア選手権第1日（2026年3月5日ニュージーランドロイヤル・オークランドアンドグレンジGC7221ヤード、パー72））オーストラリアツアーとの共催で新規の開幕戦が始まり、藤本佳則（36＝国際スポーツ振興協会）が7バーディー、1ボギーの66をマークし、単独首位に立った。岩崎亜久竜（28＝フリー）、鍋谷太一（29＝国際スポーツ振興協会）ら5人が67で回り、1打差の2位