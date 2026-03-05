◇米女子ゴルフツアーブルーベイLPGA第1日（2026年3月5日中国ブルーベイGC＝6712ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、古江彩佳（25＝富士通）が4バーディー、ボギーなしの68で回り、首位と2打差の7位につけた。原英莉花（27＝NIPPONEXPRESSホールディングス）、桜井心那（22＝王子ホールディングス）、昨年覇者の竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）は71で26位。吉田優利（25＝エプソン）は73の53位。渋野日向子（27