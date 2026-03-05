◇オープン戦西武4―3日本ハム（2026年3月5日エスコンF）24年新人王の西武・武内夏暉投手（24）が3回を投げて1安打無失点2奪三振の好投。「開幕投手へのアピールになったと思います」と胸を張った。今季2度目の先発となった武内は初回から最速151キロを計測するなど直球がさえ渡った。レイエス（30）に右前打を打たれたが、2回、3回を三者凡退。ほぼ完璧な内容に「出力も出て、四死球もなく差し込めたので良かった」と自