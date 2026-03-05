俳優の西野七瀬さん（31）と本郷奏多さん（35）が短編オムニバス映画『GEMNIBUS vol.2』の完成報告会に出席。それぞれが演じた役についてや撮影を振り返りました。2人は短編映画『インフルエンサーゴースト』に出演。インフルエンサー集団が、火災で命を落とす事件に偶然居合わせた、一般人の麻理（西野さん）が犯人扱いをされSNS上で炎上。追い詰められた麻理が『本当の自分』を取り戻すために火災現場へ向かう、炎上の裏側を描く