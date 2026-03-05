特殊詐欺による被害が深刻さを増す中、警察庁は被害防止に有効な機能がある民間の防犯アプリ2つを初めて認定し、運用を始めました。警察庁が推奨アプリとして認定したのはNTTタウンページとトビラシステムズが共同開発した「詐欺対策 by NTTタウンページ」と、トレンドマイクロの「詐欺バスター Lite」です。アプリは、過去に警察が捜査などで把握し、特殊詐欺に使われた疑いのある番号から着信があった場合、自動でブロックしたり