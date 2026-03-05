相鉄ムービル開業式典の様子＝１９８８年（相鉄グループ提供）相鉄グループは５日、映画館が中心の複合施設「相鉄ムービル」（横浜市西区）を９月末で閉館すると発表した。「映画のデパート」としてシネコンブームをけん引したが、老朽化で再開発を進める。隣接のライブハウス「１０００（サウザンド）クラブ」と横町形式の「横浜西口一番街」も同時に営業を終え、２０２６年度中の解体着工を目指す。前身のムービルは１９７１