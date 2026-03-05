新日本プロレス５日後楽園ホール大会で春の最強決定トーナメント「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ（ＮＪＣ）」１回戦が行われ、ＳＴＲＯＮＧ無差別級王者のボルチン・オレッグ（３３）が前ＮＪＰＷＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王者のエル・ファンタズモ（３９）に勝利。２回戦（１２日、高松）進出を決めた。ボルチンは２月の米国・ニュージャージー大会で第９代ＳＴＲＯＮＧ無差別級王者の称号を手にしたばかり。試合開始早々から場外に