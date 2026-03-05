´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£¡Ö마지막으로¡Ê¥Þ¥¸¥Þ¥°¥í¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Ö마지막으로¡Ê¥Þ¥¸¥Þ¥°¥í¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢ÏÃ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤­¤Ë»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡ª¡Ö마지막으로¡Ê¥Þ¥¸¥Þ¥°¥í¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·