◆女子プロゴルフツアー開幕戦ダイキンオーキッドレディス第１日（５日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）今季開幕戦の第１ラウンドが行われ、９年ぶり２勝目を狙う永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）が７バーディー、２ボギーで５アンダーの６７をマークし、単独首位発進を決めた。１番、２番で３メートルに寄せて連続バーディーを奪い、前半でスコアを４つ伸ばしてターン。最終１８番パー５は残り２３２ヤード