ロックバンド・LUNA SEAの最新映像作品『35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE- LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG-』が、5日発表の最新『オリコン週間映像ランキング』において、自己最高位＆自己最高初週売り上げを記録しました。音楽作品のDVDとBlu-ray Disc（以下BD）を合計した『オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング』で自己最高位の4位に初登場。合計売り上げは0.8万枚（DVD：0.2万枚／BD：0.6万枚）