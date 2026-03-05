東方神起のユンホさん（40）とチャンミンさん（38）が4日、ドキュメンタリー映画の公開記念舞台挨拶に登壇。2人で再始動することになったときの思いなどを明かしました。東方神起は、日本では2005年4月にデビュー。その後、2011年、ユンホさんとチャンミンさんの2人が再始動をし、2025年に日本デビュー20周年を迎えました。2人が登壇すると会場からは大きな歓声と拍手が。ユンホさんは「日本で“東方神起”として舞台挨拶に立つの